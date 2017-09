Bjerregaard har kurs mod European Tour-triumf

GOLF: Den nordjyske golfspiller Lucas Bjerregaard gik fredag endnu en stærk runde i Portugal Masters, og han kunne gå i klubhuset som turneringens nummer et, da han var færdig med de 18 huller.

Med en runde i 65 slag - seks under banens par - bragte han sig samlet på 11 slag under par, hvilket på det tidspunkt var to slag bedre end de tre nærmeste konkurrenter i European Tour-turneringen.

Bjerregaard kunne undervejs notere sig for seks birdies og ikke en eneste bogey.

Det er dog ikke alle spillere, der har gjort runden færdig, så det er ikke givet, at Bjerregaard topper turneringen, når fredagens runde er afsluttet.

/ritzau/