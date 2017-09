Bjerregaard med fremme i Portugal

GOLF: Flere danskere er godt med fremme efter førstedagen ved golfturneringen Portugal Masters.

Lucas Bjerregaard gik torsdag en god første runde i 66 slag, fem slag under banens par.

Det placerer ham på en delt ottendeplads, to slag efter de førende, hollænderen Joost Luiten og syafrikaneren George Coetzee.

Også golfpensionisten Anders Hansen ligger godt til i 67 slag.

Den 47-årige dansker gik officielt på pension for to år siden, efter at han havde spillet netop Portugal Masters.

Anders Hansen spiller dog stadig turneringer fra tid til anden, og sidste år blev han nummer tre ved turneringen i Portugal.

Det skete, efter at han havde ført Portugal Masters frem til mere end halvvejs på fjerde og sidste runde.

Thorbjørn Olesen, Lasse Jensen og Jeff Winther gik torsdag første runde i 68 slag.

