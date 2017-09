Bjerregaard med lovende start i British Masters

GOLF: Lucas Bjerregaard skal i denne uge i British Masters forsøge at følge op på sin første sejr på European Tour.

Den 26-årige nordjyde åbnede torsdag turneringen i Newcastle med en runde i 67 slag - tre under par - hvilket placerer frederikshavneren på en delt 24.-plads efter åbningsdagen.

Bjerregaard holder dermed snor i den førende duo, sydafrikaneren George Coetzee og Tyrrell Hatton, der brugte 63 slag.

Sidste uges danske vinder af Portugal Masters kunne skrive fem birdies og to bogeys på sit scorekort.

Lucas Bjerregaard er placeret side om side med den nordirske stjerne Rory McIlroy.

Anders Hansen har brugt to slag mere end Bjerregaard, mens feltets tredje danske deltager, Lasse Jensen, er langt tilbage med en åbningsrunde i 72 slag - to over par.

Golfspillerne kæmper om en førstepræmie på 500.000 pund svarende til 4,2 millioner kroner.

Lucas Bjerregaard kunne i sidste uge rejse hjem med små 2,5 millioner kroner for sejren i Portugal.

/ritzau/