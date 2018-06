Bjerregaard rasler ned efter frygtelig runde i Paris

GOLF: Lucas Bjerregaard gik en mareridtsrunde i European Tour-turneringen Open de France lørdag.

Fire dobbeltbogeys var stærkt medvirkende til, at frederikshavneren raslede ned fra en delt 16.-plads til en plads som nummer 64, hvor kun en enkelt tilbageværende spiller er dårligere end Lucas Bjerregaard.

Ud over de fire dobbeltbogeys så leverede Bjerregaard tre bogeys, og to birdies kunne ikke opveje den helt store nedtur og en dag i hele 11 slag over banens par på 71 slag.

Nordjyden fik en skidt indledning på turneringen, men han spillede sig fredag frem i tabellen med en flot anden runde i 66 slag.

Jeff Winther er bedst placerede dansker på en delt 30.-plads efter en lørdag i et slag under par, men han har i alt brugt to slag over par.

Søren Kjeldsen gik lørdag i to slag over par og er samlet fire slag over par på en delt 46.-plads.

