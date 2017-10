Bjerregaard skidt fra start i Skotland

GOLF: Den nordjyske golfspiller Lucas Bjerregaard havde torsdag yderst svært ved at finde det gode spil frem, han på det seneste har vist, da han tog hul på dette års udgave af European Tour-turneringen Alfred Dunhill Links Championship.

Bjerregaard ligger således på en delt 149.-plads ud af 168 spillere efter at være gået fire slag over par på første runde.

Fem bogeys på hul 3, 10, 11, 15 og 16 var skyld i frederikshavnerens dårlige start.

Turneringen er kendetegnet ved, at den bliver spillet på tre forskellige golfbaner i det østlige Skotland - Old Course St. Andrews, Carnoustie og Kingsbarns.

Hver spiller skal igennem alle tre baner før finalerunden.

Lucas Bjerregaard spillede torsdag første runde på Carnoustie-banen.

Belgiske Nicolas Colsaerts og irske Paul Dunne fører efter første runde turneringen, fem slag under par.

Lasse Jensen er efter første runde den bedst placerede dansker på en delt 41.-plads, et slag under par.

/ritzau/