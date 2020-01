Ehlers tabte danskerduel

ISHOCKEY:Den danske ishockeyspiller Oliver Bjorkstrand markerede sig for anden kamp i træk med to mål i NHL, da Columbus Blue Jackets natten til torsdag dansk tid vandt 4-3 over Winnipeg Jets med nordjyske Nikolaj Ehlers på holdet.

En skade holdt i flere uger Bjorkstrand ude af holdet, men mandag gjorde han comeback og blev matchvinder med begge mål i en sejr på 2-1 over New York Rangers.

Mod Winnipeg Jets udlignede Bjorkstrand til 2-2 i anden periode, som endte 3-3. I tredje periode scorede danskeren sejrsmålet til 4-3 cirka fem minutter før tid. Nikolaj Ehlers fik knap 15 minutters spilletid for Winnipeg.

Sejren er den sjette i streg for Blue Jackets. Det er holdets hidtil længste stime af sejre i denne sæson.

Detroit Red Wings med Frans Nielsen på holdet derimod fortsætter med at tabe. Senest til Minnesota Wilds med 2-4. Red Wings er uden sejr i seks kampe.

/ritzau/