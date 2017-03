AALBORG: Det var en uvant situation for Aalborg Pirates og også direktør Thomas Bjuring, at hele Ishockey Danmark havde blikket rettet mod ham, da der sent tirsdag aften skulle vælges modstandere i kvartfinalerne i slutspillet i Metal Ligaen.

Efter en nærmest eventyragtig sæson, hvor piraterne førte grundspillet fra start til slut, var det nemlig holdet, der de sidste to sæsoner endte på ottendepladsen, der skulle vælge først. Og valget faldt på grundspillets nummer seks, Gentofte Stars.

- Spillerne havde den bedste fornemmelse med den serie, men det har været svært, for der var ikke nogen nemme valg i år. Det kunne jeg jo også høre på mine kolleger i de andre klubber, sagde direktør Thomas Bjuring til NORDJYSKE - lige efter direktørerne havde snakket tingene igennem direkte på TV2 Sport.

- Nu kender jeg jo ikke selv følelsen af at stå inde på isen som spiller, men selvom vi har tabt til dem to gange i sæsonen, så har spillerne en fornemmelse af, at de ved, hvad der skal rettes op på, så det ikke gentager sig. Men vi har meget stor respekt for Gentofte, for især på hjemmebane har de været rigtig gode, siger direktøren.

Han vil ikke helt afvise, at valget kunne have været anderledes, hvis Aalborg Pirates søndag havde vundet pokalfinalen mod Rungsted. Men han ser frem til det kommende slutspil.

- Det har jo været en vanvittig spændende sæson, og jeg tror også, det bliver nogle enormt spændende kvartfinaler. Der var ikke mange, der inden sæsonen havde spået, at kvartfinalerne ville komme til at se sådan ud, siger han.