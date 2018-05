Blå Bog finder plads til tv-værter og en myndig prins

Prins Nikolai var lørdag med til sin første officielle gallafest, da kronprins Frederiks 50-års fødselsdag blev fejret på Christiansborg.

Den ældste af prins Joachims sønner er nemlig fyldt 18 år, og hans vej ind i de voksnes rækker markeres nu også med en plads i den seneste udgave af Kraks Blå Bog, hvor han er den yngste blandt i alt 173 nye navne.

Bogen udkommer i sin seneste udgave 31. maj.

Den blå bog med sine 1608 sider rummer navne på 8486 danskere, der på hver sin måde har bidraget positivt til samfundet, siger Bolette Rud. Pallesen fra Gads Forlag.

- Det handler ikke udelukkende om at være synlig eller kendt som sådan, men at man har bidraget med noget, som også nyder anerkendelse blandt de fagfæller, man har, siger hun.

Forlaget har en redaktion, som udvælger navnene. For at kunne have føling med de mange brancher og fagfelter er der hjælp at hente fra 35 anonyme og ulønnede fagkonsulenter til at spotte de egnede kandidater.

Ifølge forlaget kommer der også forslag fra personer, der enten peger på sig selv eller andre.

I den nye bog finder man tv-journalisterne Abdel Aziz Mahmoud og Cecilie Frøkjær, ældreminister Thyra Frank og den tidligere verdensmester i mountainbike Annika Langvad.

Derudover har også skuespilleren Claes Bang fået sit professionelle liv ridset op. Han spillede blandt andet hovedrollen i filmen "The Square", der forrige år vandt Guldpalmen i Cannes.

For at blive optaget skal der foreligge en formel invitation fra forlaget, og det er tilladt at sige nej tak.

Som regel træder man først ud af det eksklusive selskab igen, når man dør, forklarer Bolette Rud. Pallesen.

Men man kan også blive ekskluderet i utide, siger hun. Der er eksempler fra nyere tid, hvor en person er blevet taget ud.

Det gælder blandt andet den tidligere konservative justitsminister Erik Ninn-Hansen, stifteren af Fremskridtspartiet, Mogens Glistrup, og iværksætteren Klaus Riskær Pedersen.

- I alle tilfælde var der faldet en dom, som i en eller anden grad har været vanærende eller kaster et andet lys på deres virke, siger Bolette Rud. Pallesen.

/ritzau/