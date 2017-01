Gaarde: Unfair at måle Wieghorst efter fem kampe

Rekordår for Kunsten

Fransk præsidentkandidat vil have 5000 flere politimænd

Frederik Børsting er noteret for 26 U-landskampe, imens Jakob Blåbjerg står noteret for 52 U-landskampe.

Der venter blandt andet U21-landsholdet to testkampe mod de russiske storhold FC Krasnodar og FC Anzhi Makhachkala.

Niels Frederiksens tropper skal i Dubai forberede sig på den kommende EM-slutrunde, som de to AaB’ere var med til at kvalificere holdet til i 2016.

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies