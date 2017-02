AALBORG: Det ser ud til, at forsvarsspilleren Jakob Blåbjerg er klar til kamp søndag, efter han ellers måtte udgå af fredagens træning, da han blev ramt af et slag i ansigtet.

Forsvarsspilleren så ud til at være i fuld vigør, og dermed kan AaB-fans drage et lettelsens suk, da midterforsvaret ikke ser ud til at være svækket yderligere inden forårspremieren mod AGF. I forvejen må træner Morten Wieghorst undvære Kasper Pedersen, der har døjet med en skade i opstartsfasen.

Thomas Enevoldsen, der under fredagens træning måtte nøjes med løbeøvelser, trænede lørdag med resten af holdet, mens peruvianeren Edison Flores nøjedes med opvarmning og løb, inden han røg ind på kondicyklen.

Derudover må AaB fortsat undvære Kasper Risgård, der er ude med en fiberskade, mens Christian Bassogog ligger i forhandlinger om et klubskifte.

AaB fik masser af opbakning til det sidste træningspas inden kampen mod AGF, da omkring 70 AaB-fans var dukket op med både trommer, bannere og sang for at støtte spillerne på vej mod et spændende forår, hvor AaB skal kæmpe for at komme op i topseks i løbet af de første fem kampe.

Forårspremieren mod AGF spilles på Ceres Park i Aarhus klokken 16.