Blachman fortsætter i X Factor

UNDERHOLDNING: Thomas Blachman fortsætter som en af dommerne i "X Factor", når underholdningsprogrammet i 2019 vises på TV2.

Det skriver TV2.

- Der er intet program uden mig. Man kan godt adskille mig fra Danmarks Radio, men man kan ikke adskille mig fra formatet "X Factor".

- TV2 og DR - de skal have noget indhold, derfor er jeg nok den vigtigste i den lille treenighed, siger Blachman til TV2.

DR har sendt "X Factor" siden 2008. I år viste DR programmet for 11. og sidste gang, da TV2 har overtaget rettighederne.

Blachmans gruppe Place on Earth vandt i fredags årets udgave af sangkonkurrencen.

I den netop overståede sæson var Remee og Sanne Salomonsen de to andre dommere i programmet.

Remee har udtalt, at han har fået et tilbud fra TV2.

- Jeg er blevet spurgt, men jeg har ikke svaret. Jeg ville lige over det her (finalen, red.), for det er for svært, når man står midt i det. Der er ikke ét moment, hvor jeg ikke har tænkt på det her i flere måneder.

- Jeg sover ikke om natten, for jeg vågner op med alle mulige idéer hele tiden, sagde Remee, der har vundet showet fire gange.

Blachman ser frem til at fortsætte i programmet.

- For mig er det ikke et spørgsmål om, at det hedder "X Factor". For mig er det et spørgsmål om at fylde noget ind, hvor der kan fyldes noget ind.

- Jeg kan ikke sidde og i al evighed skrive kronikker, men jeg har et talerør her, og det er jeg taknemmelig for, siger Blachman til TV2.

TV2’s underholdningsredaktør, Dorte Borregaard, kalder Blachman for en unik dommer, der har været med fra begyndelsen af programmet i Danmark.

- Vi er meget glade for, at han vil fortsætte sin mission med "X Factor" hos os på TV2.

- Han har altid stået for 100 procent ærlighed, hvad enten man kan lide det eller ej, hvilket er én af de kvaliteter, der har gjort ham til en unik dommer i showet.

- Desuden er han fantastisk dygtig til talentudvikling, siger hun i en pressemeddelelse.

Ida Corr, Soulshock, Cutfather, Lina Rafn, Pernille Rosendahl, Mette Lindberg og Anne Linnet har været andre dommere i programmet.

/ritzau/