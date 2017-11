Black Friday: Hackere slår til mod Bilka og Føtex

DANMARK: Dansk Supermarked, der ejer blandt andre Føtex og Bilka, er blevet ramt af et stort hackerangreb på shoppedagen Black Friday. Det skriver Finans.dk.

Black Friday er en af årets allerstørste handelsdage, hvor butikkerne lokker kunder med tilbud.

- Alt tyder på, at vi har oplevet et massivt organiseret forsøg på at lukke vores side, siger Kasper Reggelsen, pressekonsulent ved Dansk Supermarked, til Jyllands-Postens erhvervsmedie, Finans.

Angrebet betyder, at hjemmesiderne på blandt andet Wupti.com, Føtex og Bilka periodevis ikke fungerer.

Hackeranslaget sker samtidigt med, at Black Friday giver massive mængder trafik. Det overvælder hjemmesiderne.

Til Finans fortæller Dansk Supermarked, at selskabet selv arbejder for at løse problemet, og at der også er kaldt eksterne konsulenter ind for at løse problemerne.

- Black friday er en stor dag for os, så vi er utroligt ærgerlige over, at sådan noget sker for os, siger Kasper Reggelsen til Finans.

/ritzau/