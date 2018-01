Blæst og sne sender chillfaktoren i vejret i vinterlig uge

Det er en blæsende og våd uge, hvor den såkaldte chillfaktor kan få temperaturen til at føles som minus ti grader, vi går i møde.

Sådan lyder prognosen fra vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Dan Nilsvall tidligt mandag morgen.

- Mandag står den på blæst, og i løbet af dagen bevæger der sig et mindre snevejr ind over landet vestfra, siger han.

DMI spår, at der vil falde omkring fem centimeter flere steder i landet og i det centrale Jylland op mod ti centimeter i løbet af aftenen og natten til tirsdag.

- Mandag morgen er temperaturen mange steder under frysepunktet, og vi forventer, at temperaturen stiger langsomt i løbet af dagen til mellem nul og to grader, siger Dan Nilsvall.

Da det samtidig er meget blæsende, vil den såkaldte chillfaktor få det til at føles som mellem fem og ti graders frost.

- Så man skal have godt med tøj på, siger meteorologen.

Mandag morgen er der også stedvis is- og rimglatte veje flere steder i landet.

- Så folk skal køre meget forsigtigt - også i eftermiddag, når de skal hjem fra arbejde. Især i Jylland, hvor der kan være sneglatte veje, siger han.

Tirsdag og onsdag bliver dage med byger og slud og regn. Det bliver også relativt køligt med dagtemperaturer på omkring tre-fire graders varme.

- Vinden aftager i løbet af natten til tirsdag, så tirsdag og onsdag skulle gerne blive et par dage med forholdsvis rolige vindforhold og dagtemperaturer mellem tre og fem graders varme.

Til gengæld truer et kraftigt blæsevejr igen torsdag, lyder advarslen fra DMI.

- Prognoserne er lidt usikre. Men som det ser ud lige nu, kommer lavtrykket ind over Skagerak. Det kan give vindstød af stormstyrke især ved den jyske vestkyst, siger Dan Nilsvall.

Det vil være begrænset, hvor meget solen kigger frem i den kommende uge, men ifølge meteorologen er der størst chance for at se den mellem bygerne tirsdag og onsdag.

- Det er jo korte dage i denne tid, konstaterer han.

/ritzau/