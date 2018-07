Blandede følelser hos Wieghorst

FODBOLD: AaB tabte lørdag den sidste testkamp inden sæsonpremieren fredag aften i Haderslev med 2-1 hjemme imod Silkeborg, der netop er rykket ned i 1. division.

AaB skabte mange chancer i kampen, men kun venstrebacken Bardhec Bytyqi formåede at score, mens Kasper Risgård, Jannik Pohl, Kasper Kusk og Pavol Safranko alle brændte store muligheder.

- Man kan se på det på flere måder. Det er selvfølgelig ikke godt nok, at vi giver så mange chancer væk, som vi gør. Det skal vi klart have rettet op på. Omvendt så skaber vi jo chancer nok til at vinde den her kamp, og det meget positivt. At skarpheden så ikke er der, er en anden ting. Effektiviteten skal selvfølgelig være bedre, for ellers skal vi holde nullet hver gang, siger AaB-træner Morten Wieghorst.

- Med de kritiske briller på, så laver vi for store fejl. Både i optakten til det første mål og også ved det andet. Og det er den slags uprovokerede fejl, som vil koste, når vi går i gang i Superligaen. I anden halvleg skabte vi rigtig meget. Vi kom godt ind bag deres linjer, og så skal vi endnu højere op i intensitet i presset, som vi var gode til i slutningen af foråret, siger han.

AaB stillede med to reserver på backpladserne, i det sygdom og skader betød, at Rasmus Thellufsen blev prøvet som højre back, mens Bardhec Bytyqi, der er kommet tilbage fra lejemål i Thisted, fik chancen på venstre back.

- Jeg vægtede kamptræning til Rasmus højere end det at spille ham på hans position, og jeg synes faktisk, at han løste opgaven fint. Bardhec har fået noget ud af lejemålet, og det primære mål var, at han skulle få noget spilletid, fordi han var i periferien i AaB, siger Morten Wieghorst.