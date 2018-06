Blasfemi? Ung sanger elsker kirkens ro

Om det er Gud eller arkitekten, man skal takke for den ro, der sænker sig over én i en kirke, er en trossag.

Men én ting er helt sikker: Kirkerummet virker på de fleste, også ikke-troende, og endda børn.

De fleste kan skrive under på, at de af og til trænger til at hvile hovedet lidt - eller meget.

Men de færreste af os tænker på, at udnytte kirkerne som steder, hvor man kan skubbe stress og jag fra sig for en stund.

Det kan føles lidt for akavet, at vove sig ind i en kirke, hvis man ikke er så stærk i troen.

Læs historien om vores brug af kirkerummet i dette link