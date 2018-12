Supermarkeder raser over hemmelig videoovervågning af kunde

HURUP: Kunder skal kunne handle ind uden at frygte, at fremmede overvåger dem. Det mener supermarkeder. Derfor protesterer to af landets store supermarkedskæder mod, at AP Pension hemmeligt har videooptaget en arbejdsskadet kvinde i deres forretninger. Det skriver Fagbladet 3F.

Pensionsselskabet mener, at hendes løft af varer i butikkerne viser, hun ikke er så medtaget, som hun selv siger. Derfor har det nægtet hende udbetaling af erstatning. AP Pension har også smidt hende ud af forsikringen.

Kvinden handlede blandt andet ind i supermarkedet Meny i Hurup i Thy. Bag Meny-kæden står selskabet Dagrofa. Dagligvarekæden ser med stor alvor på overvågningen, siger kommunikationsmedarbejder Jacob Lassen:

- Vi betragter købmandsforretningerne som ikke-offentligt rum, og derfor vil det ikke bare uden videre være okay at filme eller fotografere i butikkerne. I Dagrofa har vi ikke i øjeblikket kendskab til forsikringsagenter, der har lov til hemmeligt at optage kunder, der handler ind.

Peter Bruun er intern revisionschef hos Rema 1000. Han undrer sig også over optagelserne i Hurup.

- Alle optagelser i vores butikker skal godkendes af Rema 1000 og købmanden. Hemmelige optagelser kan vi selvsagt ikke gardere os imod. Men vi accepterer ikke hemmelige optagelser af kunder i vores butik og tager afstand fra det, siger Peter Bruun.

Fagbladet 3F har spurgt AP Pension, om de har fået lov til at videooptage i de to forretninger. Det afviser selskabet at svare på. Selskabet oplyser kun, at de stiler efter at følge loven og branchens regler.

Jacob Lassen fra Dagrofa pointerer, at Meny og Dagrofa som et generelt princip tager afstand fra hemmelige optagelser, med mindre de er lovlige, for eksempel fordi en dommer har givet lov til det.

- Vi forventer, at folk der vil filme og fotografere, spørger os eller købmanden på forhånd, understreger Jacob Lassen.

Meny vil tage uretmæssig brug af billeder alvorligt, hvis de er ubehagelige for kunderne.

- Vi vil i udgangspunktet støtte en politianmeldelse om krænkelse af privatlivets fred og æreskrænkelser, i fald en kunde går den vej, tilføjer Jacob Lassen.

Kvinden fra sagen i Hurup overvejer i øjeblikket sammen med sin advokat, om hun skal politianmelde AP Pension.