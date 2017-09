Blev snydt i handel - truede sælger på Snapchat

AALBORG: En yngre mand fra Aalborg var så gal over at være blevet snydt i en handel, at han truede sælgeren og hendes familie for at få pengene tilbage.

Tirsdag kostede det manden 30 dages betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste for forsøg på ulovlig tvang. Det oplyser anklager Anette Abildgaard.

Den unge mand havde aftalt en handel med et ur og havde overført 1000 kroner til sælger. Men han fik aldrig uret, og det fik manden til at kontakte den uærlige sælger via Snapchat, hvor han truede sælgerne og hendes forældre og søskende med vold.

I Retten i Aalborg erkendte manden truslerne og forklarede samtidig, at det hele gik lidt over gevind.

Han modtog dommen.