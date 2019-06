Blichfeldt vinder tredje danske guld ved European Games

MINSK: Danmark ender med at snuppe tre guldmedaljer og i alt otte medaljer ved European Games i Minsk.

Det blev en kendsgerning, da badmintonspilleren Mia Blichfeldt søndag eftermiddag vandt det sidste hængeparti ved begivenheden i Hvideruslands hovedstad.

Hun vandt overbevisende damesinglefinalen med 21-16, 21-17 over Kirsty Gilmour fra Storbritannien.

Emma Aastrand vandt Danmarks første guldmedalje i 200 meter enerkajak, inden Anders Antonsen i badminton fordoblede guldhøsten ved at vinde herresinglefinalen tidligere søndag.

Da han havde fået sit guld overrakt, overtog Blichfeldt scenen, og det gjorde hun med manér mod Gilmour, der lørdag forhindrede en rent dansk finale ved at slå topseedede Line Kjærsfeldt.

Den tredjeseedede brite fulgte med i begyndelsen af finalen, men snart satte danskeren, der var seedet som nummer to, sig tungt på kampen og øgede føringen i et mageligt tempo.

Det lignede en knusende sætsejr, men Blichfeldt formøblede en håndfuld sætbolde, inden Gilmour servede ud af banen, så sættet blev dansk med 21-16.

I andet sæt fortsatte Blichfeldt dominansen, og hun kørte på en motorvej mod guldet, da hun hurtigt kunne se pointtavlen vise 9-2 i hendes favør.

Trods komfortabelt foran var Blichfeldt fokuseret, hvilket hun ikke efterlod tvivl om. Ofte lød et jubelråb fra danskeren, når hun havde vundet en bold, blandt andet da hun kom foran 11-5.

Herefter havde Gilmour en opblomstring, hvor hun reducerede til 8-11, men det fik blot Blichfeldt til at skrue bissen på. Danskeren vandt de næste fire bolde og førte så 15-8.

Derpå indledte briten en pointstime, der førte til 13-15-reducering, men danskeren stoppede stimen, inden det blev for spændende.

Et par flotte vindere ved nettet skaffede seks matchbolde ved 20-14, og Blichfeldt kunne juble efter at have udnyttet den fjerde til 21-17.

/ritzau/