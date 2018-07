Blidstrup bygger håndværkerhus

BLIDSTRUP: Succes med en linje til unge, der ønsker at snuse til håndsværksfagene, får nu Blidstrup Efterskole til at investere tre millioner kroner i et nyt håndværkercenter. Der skal opføres et hus på 400 kvadratmeter i tilknytning til de eksisterende skolebygninger.

- Vi har haft vores håndværkerlinje i fire år og har fået akut pladsmangel. Derfor investerer vi i en udvidelse. Finansieringen er på plads via Jyske Bank og os selv. Tilbygningen er tegnet, og vi vil snarest sende entrepriserne i udbud og søge byggetilladelse, siger forstander Karsten Madsen, Blidstrup Efterskole.

I de gamle skolebygninger er der rum til tømrerværksted, murerafsnit og smedeværksted med svejsning og andre discipliner, men pladsen er trang.