Blind 83-årig skar med vinkelsliber: Satte ild til sig selv og startede tre brande

MOU: Søndag eftermiddag havde Nordjyllands Beredskab gang i en større indsats på Kærsholmvej ved Mou. For her havde en 83-årig mand været i gang med havearbejdet på sin grund, men flere uheldige omstændigheder gjorde, at det ikke gik helt efter det, man må formode var hensigten.

Den 83-årige mand ville nemlig skære en olietønde over med en vinkelsliber. Og her gik det galt første gang.

Det opdagede den 83-årige imidlertid ikke selv, for han er blind.

- En nabo var ude at gå, da han så den 83-årige med vinkelsliberen, mens der var flammer bag ryggen på ham, fortæller indsatsleder Søren Korsgaard fra Nordjyllands Beredskab.

Naboen fik børstet ilden af manden, og så blev der slået alarm, for ilden havde bredt sig til et stykke af grunden.

Nordjyllands Beredskab rykkede ud med to tankvogne fra Aalborg og 14 brandfolk fra stationen i Mou til grunden på Kærsholmvej, hvorpå der var en del brandbart materiale.

- Da vi havde slukket branden, begyndte det at brænde 50 meget længere henne. Her lå noget pap på jorden med eternitplader over. De gav små eksplosioner, fortæller Søren Korsgaard.

I de små eternitplader var asbest, og det betød, at også Aalborg Kommunes miljøvagt skulle tilkaldes.

Da de nu to brande var slukket, stod brandfolkene og pustede lidt af, mens de drak en sodavand.

- Og så begyndte der en brand 20 meter længere henne, hvor der pludselig stod flammer op fra et oplag af træer og træpaller. Nogle gløder var fløjet over, hvor de lå og ulmede. Når det sker, er det kun et spørgsmål om tid, forklarer indsatslederen.

Efter tre og en halv time var alt ild og de tre brande slukket. Desuden blev naboens grund for en sikkerheds skyld vandet, så der ikke her lå gløder.

Den 83-årige blev ikke voldsomt forbrændt. Hans tøj var derimod ikke brugbart efter mødet med flammerne.

