Blinde vinkler: Lastbiler og børn er en farlig cocktail

FREDERIKSHAVN: På mandag begynder en landsdækkende kampagne i Frederikshavn, hvor over 500 elever vil deltage. "Lastbilkaravanen" er en trafiksikkerhedskampagne for de mindste trafikanter, som skal lære meget mere om sikkerhed og lastbiler, hvor fokus er på den kritiske zone foran højre fordæk samt på lastbilens blinde vinkler.

- Lastbiler transporterer i dag langt størstedelen af alle varer i Danmark. Vi har et særligt ansvar for at hjælpe med at holde fokus på trafiksikkerhed, fordi det redder liv, fortæller Malene Vitus, som er kommunikationskonsulent i ITD - brancheorganisation for den danske vejgodstransport.

Der er blevet skabt et univers, hvor børnene gennem sang og leg får sikkerhed og lastbiler på skoleskemaet, ligesom politiet også vil være til stede.

Også lokalpolitikerne er begejstrede for, at Frederikshavn er en af de fem byer, som Lastbilkaravanen besøger.

- Det er kun glædeligt, at børnene kan lære om de faremomenter, som kan opstå, siger Flemming Rasmussen (DF), formand for trafiksikkerhedsudvalget.