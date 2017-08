Blindstone med succes i England

THISTED: Bluesrock-trioen, Blindstone, fra Thy spillede 30. juli på den engelske rock-festival Ramblin Man Fair. Netmediet og radiostationen "Get Ready to ROCK!" var positivt overraskede over Blindstone og skriver om dem i deres anmeldelse af tredje dag på Ramlin Man Fair, at Blindstones sæt til koncerten var stimulerende og intenst.

- Det var en stor oplevelse! 90 procent af den gode musik kommer jo fra England, så det er stort at opleve succes derovre, siger Jesper Bunk, bassist i Blindstone.

Det er endnu usikkert, hvad, der bliver næste stop for Blindstone, men der er flere steder på tegnebrættet. Blindstone har tidligere spillet koncerter i Spanien, Polen og Tjekkiet, og det er ikke utænkeligt, at de ender et af disse steder igen.

Sidst Blindstone spillede hjemme i Thy var til Thy Rock sidst i juni måned, men ifølge Jesper Bunk, vil bandet altid gerne tilbage til Thy.

- Vi tager ud og spiller, lige så snart, at der er nogen som gerne vil have os, siger Jesper Bunk.

Blindstone udkommer med en ny blues tribute plade til november.