Bliver vi dummere og dummere? Næh...

DANMARK: For nylig skrev flere danske medier om en ny undersøgelse, der angiveligt viser, at danskernes intelligenskvotient er i frit fald.

"Undersøgelse: Danskerne bliver dummere," lød overskriften i Information.

"Efter årtier med højere intelligens er udviklingen vendt, og et nyt studie viser, at danskerne bliver dummere," skrev både Information, Ekstra Bladet og BT.

Men - der findes slet ingen ny undersøgelse, som viser, at danskernes intelligenskvotient er faldende.

Det skriver Videnskab.dk.

- De nyeste data viser, at danskernes gennemsnitlige IQ er stagneret siden 2004, i hvert fald til og med 2016, siger Thomas Teasdale, lektor i på Institut for Psykologi på Københavns Universitet.

Tester værnepligtige

I en årrække har han brugt resultater af intelligenstest, som værnepligtige skal tage, når de er til session, til at følge med i, hvordan danskernes gennemsnitlige intelligenskvotient (IQ) har udviklet sig over tid fra 1957 til i dag.

Den undersøgelse, medierne henviser til, når de skriver, at danskerne bliver dummere og dummere, lavede Thomas Teasdale for over ti år siden. Den viste, at værnepligtiges IQ faldt svagt med cirka to point i en seksårig periode mellem 1998 og 2004.

Derefter har IQ’en ligget på et stabilt niveau, kan Thomas Teasdale se i sine data.

- Der skete godt nok et ganske beskedent fald i den gennemsnitlige IQ på et tidspunkt i slutningen af 1990’erne og i starten af det nye århundrede, men efterfølgende er de værnepligtiges IQ stagneret eller har svinget lidt op og ned, siger han.

Historiens vandretur

Men hvordan er lektorens gamle studie fra 2011 blevet til en historie om, at en ny undersøgelse viser, at vi bliver dummere og dummere i Danmark?

De danske aviser fik historien fra nyhedsbureauet Ritzau, som i sit telegram citerede det norske nyhedsbureau Norsk Telegrambyrå (NTB).

NTB henviste til en videnskabelig artikel publiceret i det videnskabelige tidsskrift Intelligence.

Og her falder kæden af. For den videnskabelige artikel i Intelligence handler slet ikke om en ny undersøgelse.

Artiklen er en slags oversigtsartikel, skrevet af den verdenskendte intelligensforsker James Flynn, der er professor emeritus ved University of Otago, New Zealand.

I artiklen gennemgår James Flynn data, der er indsamlet om IQ’en i de skandinaviske lande i 80’erne, 90’erne og i starten af 00’erne, samt data fra USA frem til 2014.

På baggrund af de ældre undersøgelser om IQ-udviklingen konkluderer den newzealandske professor, at skandinavernes IQ er faldende, mens amerikanernes er stigende.

