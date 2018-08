Bloddonorer: Bøsser der giver blod er ønskesituation

Mænd har i dag livsvarig karantæne fra at donere blod, hvis de har haft sex med en anden mand.

Men det bliver lavet om, og dermed kommer man tættere på ønskesituationen, siger generalsekretær for Bloddonorerne i Danmark Flemming Bøgh-Sørensen.

- Vi kan alle sammen få brug for blod, så derfor synes vi, at donorkorpset i videst mulig udstrækning skal afspejle befolkningen som helhed.

- Med ændringen kommer vi nærmere ønskesituationen - nemlig at det at give blod er en folkeopgave, siger han.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) har med et bredt politisk flertal bag sig besluttet, at mænd, der har sex med mænd, skal kunne donere blod.

Med de nye regler må mænd dog ikke give blod i fire måneder, efter at de har haft sex med en anden mand.

Selv om der ikke er mangel på bloddonorer, vurderer Flemming Bøgh-Sørensen, at ændringen kan hjælpe i tilspidsede perioder.

- Vi ved ikke, hvor mange flere der vil komme til. Men et større bloddonorkorps vil selvfølgelig være en fordel, siger han.

I stedet for det nuværende forbud mod bloddonation, bliver der fra næste år indført en model, hvor mænd efter karantæneperioden på fire måneder må donere blod.

Bloddonorerne i Danmark har talt for, at reglerne skulle ændres, fordi de ramte for bredt i forhold til smitterisikoen.

Og en karantæneperiode på fire måneder er umiddelbart rimelig, mener generalsekretæren.

- Det vindue, hvor man kan være smittet, uden at det ses i en blodprøve, bliver mindre og mindre. Men der skal selvfølgelig være en sikkerhedsmargen, og fire måneder er rimeligt, siger Flemming Bøgh-Sørensen.

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at blodbanker med de test, der i dag er til rådighed, kan opspore smitte i donorblod med næsten 100 procents sikkerhed.

Enkelte blodbanker vil få mulighed for helt at dispensere fra karantænereglen for mænd med en fast partner.

I sådanne tilfælde kan de vurdere, at karantænen på fire måneder ikke er relevant, fordi der ikke er tale om risikobetonet seksuel adfærd.

