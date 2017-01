Målslugeren fra OL går på deltid: En fordel for holdet

Samlet er fem sydafrikanere placeret blandt de syv bedste i turneringen, som afvikles i byen Ekurhuleni - lidt over 30 kilometer øst for storbyen Johannesburg.

Der er flere stærke navne i toppen. Nordireren Rory McIlroy er delt treer, og den tidligere verdensetter er blot et enkelt slag efter den sydafrikanske frontduo.

Undervejs lavede Jeff Winther tre bogeys, men dobbelt så mange birdies, så det endte med at blive en god startrunde.

Jeff Winther gik torsdagens første runde i 69 slag, hvilket svarer til tre slag under banens par.

Til gengæld hænger landsmanden Jeff Winther på i toppen. Efter første runde er Winther blot er tre slag fra to førende sydafrikanere.

