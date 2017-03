FREDERIKSHAVN: For syvende år i træk står Arena Nord selv for den årlige forårsmesse, som sædvanen tro findet sted den første weekend i marts.

I går, da messen åbnede strømmede det ind med publikum.

Og det var måske meget forståeligt, for vejret udenfor Arena Nord var ikke ligefrem forårsagtigt.

Siden Arena Nord selv overtog messen tilbage i 2011, har den haft vokseværk.

- Den vokser sig sådan set større og større år for år, og snakker vi håndbolbaner, så er det fire håndboldbaner, der er fyldt op, siger Arena Nords administrerende direktør, Per Malmberg, som især glæder sig over, at man for andet år i træk kan huse den store biludstilling under tag.

De første fem år var biludstillingen udenfor.

Michael Schade, forretningschef hos Pedersen & Nielsen i Frederikshavn, var på messen med biler fra 110.000 kroner til lige under en million.

- Vi regner ikke med at sælgen nogle biler på messen, men vi bliver tit opsøgt bagefter af folk som har været for messen.

Messen i Arena Nord er også åben søndag.