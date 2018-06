Blomsterbutik ramt af brand - men er flyttet ind hos fantastisk nabo

NØRRESUNDBY: Mandag var Maria Louise Blomster igen klar til at tage imod kunderne i Skrågade. Men det er i midlertidigt lokale, efter en voldsom brand ødelagde blomsterbutikken fredag 8. juni.

Og kunderne skal ikke gå særlig langt for igen at møde ejer Conny Fruergaard - blomsterbutikken har indtil videre til huse i naboforretningen "min afsked", Skrågade 4.

- Bedemand Else Mikkelsen tilbød at rydde halvdelen af sin forretning, så jeg kan være der, indtil min egen butik er klar igen, siger Conny Fruergaard.

- Det viser, at vi har et fantastisk naboskab.

Branden opstod i et baglokale, men hele forretningen har taget skade af røg, sod og vand.

- Det var forfærdeligt at blive ringet op, at butikken brændte, siger 62-årige Conny Fruergaard, der selv bor i Nørresundby.

Det er her i Skrågade 4, du indtil videre finder blomsterbutikken. Foto: Claus Søndberg

- Og den seneste uge har bestemt ikke været nem.

Men hun har ikke tænkt sig at give op trods modgangen.

- Det er vigtigt at komme i gang hurtigst muligt. Jeg kommer igen, kan du tro.

Derfor har Conny Fruergaard også kastet sig over praktiske gøremål.

- Jeg har købt noget brugt inventar, så jeg kan åbne igen. Jeg havde ikke engang en saks, siger Conny Fruergaard, der købte blomsterbutikken for otte år siden.

- Og så er jeg i gang med at oparbejde et nyt lager, jeg kan ikke sælge noget, der lugter af røg. Jeg har jo haft bygningen i en del år, så jeg havde rigtig mange ting til for eksempel blomsterbinding. Det er tabt nu.

Ingen personer kom til skade ved branden, hvis årsag endnu ikke er kendt.

Det er også stadig uvist, hvornår Maria Louise Blomster flytter tilbage i sin oprindelige forretning.