Blottede sig for kvinde i Nørresundby: Mand afhørt og løsladt

NØRRESUNDBY: For tredje gang på et halvt døgn modtog Nordjyllands Politi onsdag morgen en anmeldelse om blufærdighedskrænkelse.

Denne gang var en blotter på spil på Bakkevej i Nørresundby.

- Vi modtog en anmeldelse fra en kvinde. Hun var stødt på en mand, som havde blottet sig for hende, siger vagtchef Jesper Sørensen, Nordjyllands Politi.

Det lykkedes efterfølgende en patrulje at anholde en 32-årig mand i nærheden.

Den anholdte er sigtet i sagen fra Nørresundby. Han er blevet afhørt af politiet, og blev derefter løsladt.

Sent tirsdag aften anmeldte to kvinder uafhængigt af hinanden, at de var blevet forfulgt gennem Aalborg af en mand, som i det ene tilfælde onanerede foran en af kvinderne. I det andet tilfælde gik han flere gange ind foran kvinden og tog sig selv i skridtet.

Men politiet vurderer umiddelbart ikke, at den 32-årige har noget med episoderne tirsdag aften at gøre.

- Signalementet passer ikke, og vi mener umiddelbart ikke, at det er den samme gerningsmand. Men vi kan selvfølgelig ikke sige det med sikkerhed, siger politikommissær Martin Rolighed.