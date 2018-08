Bluesfestival trækker fuldt hus i Frederikshavn

FREDERIKSHAVN: Der bliver rift om hver en madras og sengeplads i 9900 og omegn, når Blues Heaven 2018 rammer Frederikshavn den 2.-3. november.

Med blueslegenden Buddy Guy som hovednavn trækker bluesfestivalen folk til langvejsfra, og ifølge bluesarrangør Peter Astrup er samtlige hotelværelser i Frederikshavn for længst udsolgt.

Peter Astrup har derfor indgået en aftale med Brian Fabricius og Hotel Viking om 85 hotelværelser til nogle af de mange bluesfans, der kommer fra USA, Canada, Norge, Sverige, Holland, Tyskland og selvfølgelig Danmark.

Peter Astrup, Årets Hoochie Coochie Man, på Turbinen i Randers. Foto: Frank Nielsen

The Hoochie Coochie Man

- Vi får garanteret brug for endnu flere overnatningspladser, så jeg appellerer til alle borgere i Frederikshavn om at hjælpe med den opgave, siger Peter Astrup. Der onsdag aften blev kåret som "Årets Hoochie Coochie Man" ved Danish Music Award Blues på Turbinen i Randers.

Den 58-årige randrusianer får prisen for gennem 30 år - for egen regning og risiko - at have hentet dygtige bluesmusikere til Danmark, i bundter.

Nattog til Skagen

Til Blues Heaven sætter Nordjyske Jernbaner ekstra nattog ind mellem Frederikshavn og Skagen fredag og lørdag, så bluesgæster, der overnatter nordpå, kan komme trygt frem og tilbage.

Buddy Guy er som nævnt årets hovednavn. Den 82-årige blueslegende er i gang med sin afskedsturné - og han har netop udsendt et nyt album, "The Blues Is Alive And Well", hvor rullestenene Mick Jagger og Keith Richards samt Jeff Beck medvirker.

Også Robert Cray og Walter Trout er på plakaten, sammen med en halv snes andre store bluesnavne, og i år bliver der afterparty i Maskinhallen med Christone "Kingfish" Ingram fredag nat, når blues’en slukker i Arena Nord.

Flere af de store bluesstjerner spiller også på Freddy’s Bar i Havnegade, torsdag aften og fredag og lørdag eftermiddag.

Peter Astrup og direktør Brian Fabricius, Hotel Viking i Sæby. Privatfoto