Blume missede medalje i favoritdisciplin

SVØMNING: Danske Pernille Blume blev nummer fire i finalen i 50 meter fri ved VM på langbane i Budapest.

Danskeren svømmede i tiden 24,00 sekunder, og på trods af at det ikke var nok til en medalje, så var det en forbedring af Blumes egen danske rekord på 24,05 sekunder, som hun svømmede sig til lørdag aften.

Men danskeren var alligevel ærgerlig efter heatet.

- Det er ærgerligt. Jeg er glad for, at jeg svømmede hurtigere, end jeg har svømmet før, men det er alligevel ærgerligt, siger Pernille Blume til TV2 Sport.

- Jeg gav, hvad jeg havde, og jeg havde håbet, der var en 23 sekunders tid i min krop, men det var der ikke.

Danskerens forhåbninger var at sætte ny dansk rekord, fortæller hun, men hun ville gerne have været nede under 24 sekunder for første gang i karrieren.

- Jeg havde håbet, at jeg kunne gøre det hurtigere, end jeg har gjort før, og det er jeg glad for, at jeg kunne, men jeg ville gerne have været nede på 23.

Svenske Sarah Sjöström vandt guld i tiden 23,69 sekunder.

