Bo Spellerberg bliver spillende træner i Schweiz

HÅNDBOLD: Bo Spellerberg bliver spillende træner i schweiziske TSV St. Otmar Handball St. Gallen.

Det meddeler klubben på sin hjemmeside.

- For en måned siden gjorde TSV St. Otmar et ægte transferkup med tilgangen af den danske europamester Bo Spellerberg. Nu følger næste skridt: Den 38-årige topspiller overtager holdet som spillende træner. Vedran Banic er fritstillet, skriver klubben.

Ifølge den schweiziske klub skyldes udnævnelsen af Spellerberg som spillende træner, at klubbens nye sportsdirektør, Beat Kaiser, har vurderet, at der var brug for nye impulser for at nå klubbens mål.

Bestyrelsen i den schweiziske klub bakkede op, og dermed er Vedran Banic blevet skiftet ud med Spellerberg.

Tidligere har danske Erik Veje Rasmussen været spillende træner i klubben.

Bo Spellerberg skiftede for en måned siden KIF Kolding ud med TSV St. Otmar Handball St. Gallen efter at have spillet i Kolding siden 2002.

I den seneste sæson var Spellerberg nummer tre på topscorerlisten i 888 Ligaen med 149 mål.

Bo Spellerberg er noteret for 245 landskampe, og han var blandt andet med til at vinde EM-guld og VM-sølv to gange.

Danskerens kontrakt i Schweiz løber frem til sommeren 2020.

