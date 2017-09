Bøde for at misse lægebesøg - og hvad så?

DANMARK: Når patienter udebliver fra aftaler med læger, spilder lægen og hospitalerne tid. Derfor har to hospitalsafdelinger forsøgt at nedbringe udeblivelserne ved at straffe det med et gebyr på 250 kroner.

Det virker bare ikke.

Det er konklusionen, viser forsøget, som Defactum og Vive står bag. Vive er forskningsorganisation under økonomi- og indenrigsministeriet. Defactum er et forskningshus under Region Midtjylland.

Forsøget var et resultat af en aftale mellem Danske Regioner og regeringen i 2013. Her var hele formålet at finde et redskab til at nedbringe udeblivelserne og dermed spildtiden i hele hospitalsvæsnet.

Næsten hver anden gang lægen bliver brændt af, skyldes det ifølge forsøget tekniske problemer. Det kan eksempelvis være problemer med e-Boks.

Det heller ikke tilfældigt, hvem der udebliver. Særligt personer med lave indkomster, indvandrere og personer med et højt forbrug af psykologydelser har svært ved at overholde aftalerne - uanset om der er et gebyr eller ej.

Samtidig er der et mønster, der tyder på, at udeblivelserne ofte sker, når indkaldelsen er faldet lang tid i forvejen.

Seniorforsker Ulla Væggemose fra Defactum har derfor disse råd til, hvordan udeblivelserne kan nedbringes:

- Hospitalerne kan gøre meget selv ved for eksempel at reducere ventetiden mellem indkaldelse og mødetidspunkt, lave sms-påmindelser og øge medbestemmelse om aftaletidspunktet, siger hun.

- Det skal være let og hurtigt at melde afbud eller ændre tid for aftalerne.

Både personale og patienter bakker op om et gebyr, viser projektet. Men ifølge Ulla Væggemose må konklusionen være, at et gebyr ikke er vejen frem for at nedbringe spildtiden hos lægen.

Forsøget er foretaget på Regionshospitalet Viborg og Silkeborg i Region Midtjylland. I Viborg løb det fra 1. maj til 30. november i 2015. I Silkeborg løb det fra 1. januar til 31. december i 2016.

