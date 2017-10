Boede hos bandeleder: Aldrig set ham gøre noget kriminelt

HOLSTEBRO: Den 51-årige formodede bandeleder Danny Abdalla er tiltalt for en lang række kriminelle handlinger som vold, skyderier, afpresning og trusler.

Men en 20-årig mand, der boede sammen med ham i sommeren 2016, har aldrig set ham begå noget kriminelt.

Det siger den 20-årige AH, der er medtiltalt i sagen mod Danny Abdalla.

Han er den første af de to, der afgiver forklaring, da Retten i Holstebro behandler sagen.

- Jeg hjalp med at passe hans hunde, som lige havde fået 12 hvalpe, forklarer AH.

Han svarer nej til anklagerens spørgsmål om, hvorvidt han har set Abdalla gøre noget kriminelt eller medvirket til det.

Kender ham fra Aalborg

AH fortæller, at han kender Abdalla fra Den Internationale Klub i Aalborg.

- Det er en klub, hvor man er omgivet af gode mennesker, der hjælper hinanden, fortæller han.

AH beskriver Abdalla som gavmild over for sine venner.

- Det at køre i en dyr Mercedes til en million kroner, spise på dyre restauranter og få stoffer, det var en del af det at være omkring Abdalla, siger han.

AH er tiltalt for at have affyret skarpe skud mod en ejendom i Vilsund i august 2016.

Det skal være sket på opfordring fra Abdalla, der ifølge anklageskriftet overdrog våbnet til ham - en kaliber 44 tromlerevolver - og instruerede ham i at skyde.

Men det har ikke noget på sig, lyder det fra AH.

Ingen rivalisering

Han ser heller ikke skudepisoden som udtryk for en rivalisering mellem Den Internationale Klub og Bandidos. I huset boede der ellers et medlem af Bandidos.

Mens AH forklarer sig, sidder Abdalla roligt ved siden af sin forsvarer.

Bag ham sidder to betjente. Også andre steder i retsbygningen er der posteret betjente både i uniform og i civil.

Retsmødet fortsætter tirsdag eftermiddag. Der er afsat i alt 15 dage til behandling af sagen.

/ritzau/