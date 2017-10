Bøder for smartphone-fokuserede fodgængere

HONOLULU: De fleste ved, at det kan være farligt at kigge på sin smartphone, mens man krydser gaden.

Nu er en amerikansk by skredet til handling mod tendensen, der i stigende omfang koster fodgængere livet.

Således har politikere i byen Honolulu på øen Hawaii godkendt en lov, der trådte i kraft onsdag. Loven forbyder fodgængere at kigge ned i elektroniske enheder, når de krydser byens gader.

Honolulu anses som den første større by i verden, der vedtager et sådant forbud. Det skriver The New York Times.

Forbuddet betyder, at politiet har mulighed for at udskrive bøder på op til 35 dollar - svarende til cirka 220 kroner - til personer, der krydser gaden med øjnene rettet mod smartphonen.

- Dette er en milepæl i lovgivningen, og forbuddet sætter baren for sikkerhed højt, siger Brandon Elefante, der er byrådsmedlem i Honolulu, og ham der står bag lovforslaget, til The New York Times.

