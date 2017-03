THISTED: Weekenden blev en del mere hektisk for ordensmagten i Thisted end de tidligere.

Lørdag morgen udviklede en strid mellem en 55-årig mand og en 27 årig mand sig til et slagsmål inde på værtshuset Harmonien i Thisted.

Begge fik både en karantæne i to år plus en bøde efter restaurationsloven med sig fra stedet og den 55-årige fik endda et par yderligere udeståender med politiet.

En time senere blev han anholdt i en meget beruset tilstand og det viste sig, at han havde en lommekniv med en ulovlig bladlængde i lommen, og det gav både nogle timer i detentionen og en sigtelse efter knivloven.

Et døgn senere måtte bødeblokken op igen til brug for to mænd på henholdsvis 19 og 22 år. Den yngste valgte at tisse på Østergade og den ældre skabte ballade på diskotek Dampmøllen.

Ud over en bøde blev den også til en karantæne.