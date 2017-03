Boeings model Super Hornet tabte til konkurrenten Lockheed Martins F-35-kampfly, som bliver Danmarks nye kampfly.

Boeing bekræfter over for Ritzau, at man har stævnet Danmark. Der er dog tale om en stævning i forbindelse med, at Boeing ikke har kunnet få alle dokumenter omkring udbuddet udleveret via en aktindsigt.

- Så det er altså ikke for at forhindre, at Danmark køber F-35, dette her, siger talsmand for Boeing Mads Lindberg.

Allerede i september sidste år raslede Boeing med sablen i forhold til den danske stat.

Dengang oplyste Debbie Rub, vicepræsident i Boeing Global Strike, at flyproducenten er uenig i den danske stats evaluering af flyene.

- Som vi gjorde opmærksom på ved offentliggørelsen af beslutningen, så mener vi, at ministeriets evaluering af kandidaterne er behæftet med fundamentale fejl og blandt andet giver et forkert indtryk af F/A-18 Super Hornet-kampflyets pris og egenskaber, sagde hun dengang.

Flyproducenten har bedt om aktindsigt i al materiale fra konkurrencen om ordren på kampfly fra den danske stat. Det har flyselskabet endnu ikke modtaget og stævner derfor staten.

- Boeing mener, at Danmark har lavet større fejl i sin vurdering i udbuddet blandt andet i vurderingen af antallet af levetimer på stellet for Boeings fly.

- Så de føler oprigtigt, at det vi har lavet, ikke holder, siger redaktøren på nytkampfly.dk Andreas Krog.

Tidligere har Boeing meldt ud, at det er afgørende for selskabet at få detaljerne om det danske udbud ud, fordi andre lande også er i gang med at købe kampfly og skeler til Danmarks vurdering i den forbindelse.

- Det er en meget usædvanlig sag, dette her, siger Andreas Krog.

/ritzau/

Foto: Slaunger