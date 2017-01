NORDJYLLAND: Butikker i både Hjørring og Aalborg har inden for det seneste godt halve døgn hele fire gange været nødt til at tilkalde politiet for at få afhentet butikstyve.

En kunde smuttede tirsdag ved godt 15-tiden forbi kasselinjen i Føtex på Bispetorv i Hjørring. Men en butiksdetektiv havde dog spottet, at kunden havde "købt" madvarer for 116 kr., som der ikke var betalt for, og butikstyven blev anholdt.

Kort efter - ved 17.40-tiden - var den gal i Hennes & Mauritz i Metropol på Østergade i Hjørring. Her forsøgte en kunde at forlade butikken uden at betale for to jakker og en strikketrøje.

Det blev opdaget af personalet, og Nordjyllands Politi rykkede ud og anholdte personen, som blev sigtet for butikstyveri.

"Ærlig" kunde afsløret

Kun tre kvarter senere var det så i Aalborg, den var gal.

En kunde indfandt sig klokken 18.25 i Daglig Brugsen på C. P. Holbølls Plads i Aalborg SØ. Med sig havde han en sportstaske, og hans ærinde var at spille på oddset.

Kunden kom til at glemme sin tegnebog, så han vendte tilbage til butikken for at hente sin tegnebog.

Da han hentede pungen, medbragte han en pose pastaskruer og en pose ris, som han oplyste, at han havde glemt at betale for, da han købte sin oddset-kupon.

Overvågningsbilleder på stedet viste dog, at der også var smuttet en six-pack med dåsecolaer ned i sportstasken. Så den ellers så "ærlige" kunde endte med at blive sigtet for butikstyveri.

Gik uden at betale

Seneste butikstyveri skete tirsdag morgen kort før klokken syv, hvor en formodentlig tørstig kunde henvendte sig på Shell på Engtoftevej i Aalborg.

Her tog han uden videre en ramme Royal øl og ville forlade butikken igen uden at betale.

Ekspedienten på stedet gjorde manden opmærksom på "forglemmelsen". Det fik dog ikke manden til at ændre opfattelse af, at lige netop den ramme Royal øl, han var i besiddelse af skulle betragtes som dagens tilbud og dermed være gratis. Så butikstyven gik uden videre sin vej og er ikke set siden.