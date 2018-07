Bølge af indbrud i Rebild

REBILD KOMMUNE: Hen over weekenden har både Støvring Gymnasium, Stubhuset, villaer og et lægehus i Terndrup haft indbrud.

Nordjyllands Politi har haft travlt i weekenden, hvor især Rebild Kommune har kunnet mærke indbrudssæsonen.

Især lørdag var en tempofyldt dag, der startede med et dobbeltindbrud i Stubhuset i Støvring, først klokken to om natten, hvor tyvene kun slap afsted med en større mængde slik og søde sager.

Politiet blev igen kaldt ud til samme sted fire timer efter, denne gang ser det dog ikke ud til, at der blev stjålet noget.

En time efter var der indbrud på Støvring Gymnasium, som er tomt på grund af sommerferien.

Her gik alarmen klokken syv i aulaen og i et klasseværelse på grund af knust rude. Politiet kunne konstatere, at nogen havde klatret igennem ruden, men ikke taget noget med sig på vejen ud, lyder det indtil videre.

Samme fremgangsmåde var også gældende i et lægehus i Terndrup, hvor der tilsyneladende var taget noget fra stedet.

Fem timer efter var Nordjyllands Politi igen ude, denne gang til en villa i Nørager, hvor en tyv sneg sig ind ad en åben dør.

- Døren var åben, fordi det har været en varm dag, og det er her, tyven er kommet ind. Familien har været hjemme, siger vagthavende hos Nordjyllands Politi Jørn Kresten Nielsen.

Tyvene slap afsted med et mindre kontantbeløb, oplyser han.