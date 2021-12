Boelts mundvige kommer ikke til at hænge, selvom han må stoppe som borgmester

HJØRRING:Arne Boelt (S)kommer ikke til at sidde og surmule fra sin nye plads, når han ikke længere er borgmester i Hjørring Kommune efter nytår.

- Mine mundvige kommer ikke til at vende sådan her, siger han og hiver mundvigene nedad på spørgsmålet om, hvordan han ser sig selv som almindelig byrådsmedlem de næste fire år under en borgelig borgmester, Søren Smalbro fra Venstre.

Vi mødes til interviewet på borgmesterkontoret på den dag, hvor Hjørrings nye byråd skal konstituere sig, og borgmesteren gennem 12 år skal finde sin nye plads i byrådssalen.

Det bliver nemt at rydde kontoret, for der er stort set ingen ting at tage med. Ingen fysiske minder. Den berømte plakat med Stauning eller kaos, hvor skriften er ændret til ”Boelt eller kaos”.

- Ja og toget her tager jeg også med, siger Arne Boelt og viser en fin model af et hurtigtog, som han fik på en rejse til Japan. Med plakaten og toget under armen kan han 31. december overlade kontoret til Søren Smalbro (V), og det sker uden sure miner.

For svaret med de opadvendte mundvige kommer kort tid efter spørgsmålet om, hvorfor Socialdemokratiet tabte magten, og Arne Boelt selv fik halveret sit personlige stemmetal.

Arne Boet Foto: Kim Dahl Hansen

I den snak langer Arne Boelt ud efter Venstre, De Konservative og de borgere i Hirtshals, som er imod fældningen af fredskov og opstillingen af vindmøller på Hirtshals Havn. Der bliver ikke lagt fingre imellem fra hans side, når den politiske uenighed tydeliggøres i enkeltsager.

Ingen bog på vej

- Og jeg er godt klar over, at jeg har en skarp tunge, og det kan ikke være anderledes. Som jeg plejer at sige: Jeg kommer ikke til at skrive en bog, jeg har sagt det, jeg vil i min tid som borgmester.

Balladen om Hirtshals Havn er den forklaring Arne Boelt selv bød ind med, da de nordjyske socialdemokrater vendte valgresultatet sammen med statsminister Mette Frederiksen. Han og partiet var ikke på bølgelængde med borgerne i havnebyen, og de borgerlige meldte i følge borgmesteren ikke klart ud, hvordan de vil finansiere udviklingen af kommunens eneste havn.

- Jeg er oprigtig bekymret for, hvad der kommer til at ske i Hirtshals. Hvad skal de leve af, når de ikke vil udvikling? Der er mange andre havne, der arbejder med den grønne omstilling, så vi skal i gang i Hirtshals. De borgerlige bliver nødt til at få løst den her, og jeg tror ikke, der er andre løsning, end den vi har peget på.

Stadig mest populær

Arne Boelt har efter valget fortalt, at han tilbød at pege på Per Møller (K) som borgmester mod at Venstre blev holdt ude, og Venstre og Søren Smalbro fik samme tilbud mod at de konservative blev holdt ude. Men de borgerlige foretrak at konstituere sig sammen. Arkivfoto: Bente Poder.

Det er sagt rigtig mange gange, at Arne Boelt har en facon, som deler vandene. Han står ved sine meninger, og når det betyder en halvering af det personlige stemmetal (i øvrigt klart det største stemmetal i kommunen, efter fintællingen var det 4993 stemmer), så virker valgnederlaget ikke til at genere privatpersonen Arne Boelt.

- Hjørring Kommune er den vigtige, og nu har vælgerne besluttet, at der skal ske noget andet. Jeg er sådan indrettet, at jeg ikke bærer nag. Derfor er det også rigtigt for Hjørring, at den nye borgmester kommer godt i gang, og jeg har inviteret Søren Smalbro med til de møder om emner, der rækker ud i fremtiden.

Selv kommer den tidligere borgmester til at sidde under den konservative Per Møller i Arbejdsmarkeds-, erhvervs- og uddannelsesudvalget. Arne Boelt skal ikke i Økonomiudvalget, der er det mest magtfulde udvalg.

Det skal Mai-Britt Beith og Thomas Klimek, som er med i den Plan A(rne) om generationsskifte, der allerede blev nævnt i Nordjyske få dage inden kommunalvalget.

Søndagen før valget, 14 november, fyldte Arne Boelt 60 år og sagde til Nordjyske: ”Hvis jeg taber borgmesterposten, så rykker jeg ned på de bagerste rækker i vores gruppe. Så skal jeg ikke ind og sidde og spille gammelklog i et økonomiudvalg - der skal være plads til yngre kræfter”.

Stopper om fire år

Men der var noget, han ikke fortalte. At den kommende byrådsperiode ville blive hans sidste. Det vidste kun de nærmeste.

På det møde lige før valget, hvor Socialdemokratiet taler om, hvordan de ville konstituere sig, hvis de vinder valget, meldte spidskandidaten ud, at det var sidste gang, han stiller op som borgmester i Hjørring Kommune. Forhåbentlig vil han kunne fortsætte som borgmester, men lige meget hvad, skal der yngre kræfter til.

- Selvfølgelig holdt vi det i gruppen. Man melder ikke ud at man stopper lige før et valg, siger han.

Han smiler, da ordet Arne-pension kommer op. Den har han nok hørt før.

- Jeg ikke berettiget til at gå tidligt på pension. Jeg vil gerne arbejde. Gerne som tømrer, det er jeg uddannet til eller med andet, hvor jeg kan bruge mine hænder.

At være leder i en anden organisation står vist ikke øverst på ønskelisten over jobs for ham..

- Så skal det være et sted, hvor folk er glade, begejstrede, værdsatte og mener de er bedst til opgaven. I det offentlige er der alt for meget med, at de ikke gør det godt. Det offentlige bliver talt ned. Men virkeligheden er, at det offentlige fungerer, som det skal. En af mine bekendte, som har været kritisk over for det offentlige, røg på sygehuset med hjerteproblemer. Han måtte erkende, at alt på sygehuset havde fungeret.

Morfar er du hjemme?

Arne Boelt taler helst og mest om politik. Sætningerne bliver kortere, når det handler om mennesket Arne Boelt. Mundvigene ryger dog opad og smilet bliver dagens største, da talen falder på titlen som morfar.

- Det er helt fantastisk, når de ringer og spørger: Morfar er du hjemme. Jeg kan sagtens blive en, der hjælper med barnets sygedag. Det gjorde jeg faktisk også, mens jeg var borgemster og forlod et møde, fordi Lauge var blevet syg, og hans mor skulle arbejde.

I Sindal bor Lauge på 9 år og Alberte på fem år. Tæt på morfar og mormor, der også bor i Sindal. I Nibe er der Freja på fem år, Wilma på to år og så er der et sjette barnebarn på vej til april i Nibe.

- Jeg inddrager gerne børnebørnene i at lave noget med hænderne. Vi skal lave juledekorationer.

Slidsomt job

At være borgmester er et godt job 85 procent af tiden. Når man er med til at udvikle.

- Når borgerne oplever, at det er i Hjørring, det sner, siger Arne Boelt og opdager, at det denne første december sner udenfor.

Han kan også godt lide, at være borgmester, når beslutningerne om at lukke skoler er den rette, når børnetallet falder. Selvom borgerne går på gaden og er uenige med politikerne.

- Men det er slidsomt at være den, der altid skal stille op på skammelen og forsvare beslutninger som at lukke et plejehjem i Tornby. Eller altid at tage telefonen, når I fra pressen ringer. Min telefon har aldrig været slukket i de 12 år, jeg har været borgmester.

Den blå avis

Og vi kan ikke komme uden om pressen, når vi beder Arne Boelt analysere og forklare valgnederlaget.

- I har været hårdere og mere kritisk ved mig end ved de borgerlige, især De Konservative. De får ikke ret meget kritisk presse, hverken i dækningen af kommunen eller regionen.

Forelagt Arne Boelts beskyldninger imod Nordjyske siger Karl Erik Stougaard, ansvarshavende chefredaktør i Det Nordjyske Mediehus:

- Alle borgmestre og spidskandidater, inklusive Arne Boelt, har haft lejlighed til at fremføre deres politik i Nordjyske, og vi har ikke gjort forskel på partierne. Det er rigtigt, at Nordjyske i valgkampen beskrev den voksende utilfredshed med Arne Boelts facon blandt vælgerne i Hjørring Kommune, men det var jo ikke noget, vi fandt på. Utilfredsheden kom frem både i samtaler med vælgerne og i meningsmålinger, og den blev bekræftet af valgresultatet.

Arne Boelt er dog ikke sådan at rokke i sin vurdering af Nordjyske. Han forventer, at borgmester Søren Smalbro (V) og viceborgmester Per Møller (C) vil blive mødt at en mindre kritisk presse end ham.

- Lad os nu se, om I vil lige så kritisk til de borgerlige, nu hvor de har fået magten. I er jo den blå avis.

