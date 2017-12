Børn er ofre for hver tredje fyrværkeriulykke

Fyrværkeriskader sendte sidste nytår 267 personer på hospitalet. Hver tredje ulykke ramte et barn, og det er alt for mange, mener generalsekretær i Børneulykkesfonden Henriette Madsen.

- 88 børn kom sidste nytår til skade, og det er meget opsigtsvækkende. Fyrværkeri er ikke for sjov. Det er alvorlige ulykker, der sker, når man har med det at gøre, siger hun.

Fyrværkeriulykkerne førte blandt børnene til 22 skader på hænder og 27 øjenskader. 11 skader blev betegnet som alvorlige.

Især to faktorer skaber en høj ulykkesstatistik, vurderer Henriette Madsen.

- Det sker, fordi mange børn får lov til at tænde fyrværkeriet selv, og fordi en stor del af børnene ikke har briller på. Det er alvorligt, siger hun.

Sidste nytår blev de børn, som blev behandlet for skader, spurgt, om de havde haft sikkerhedsbriller på. Under halvdelen, 43,2 procent, havde beskyttet øjnene med briller.

Cirka halvdelen af børnene havde selv affyret fyrværkeriet.

Selv om mange køber fyrværkeri for at fyre det af nytårsaften, finder hver tredje fyrværkeriulykke blandt børn sted ud på eftermiddagen næste dag.

Ifølge Henriette Madsen kan det skyldes, at nogle voksne tror, at faren er ovre, når det nye år er skudt i gang.

- Som voksen tænker man måske, at det er lyst, og at der ikke er så mange ude nytårsdag. Derfor er det heller ikke lige så alvorligt.

- Men det er fyrværkeriet, der gør skaden. Så uafhængigt af hvor mange der fyrer af, er ulykkerne lige alvorlige, siger hun.

Hun opfordrer til, at brillerne kommer på, og at der altid er en voksen til stede, når unge under 18 år ønsker at fyre fyrværkeri af.

- Husk at tage en dialog med barnet om sikkerheden. Derudover anbefaler vi, at børn ikke selv fyrer fyrværkeri af. Der skal være voksne til stede, fordi det er en voksenopgaven, siger hun.

Det vil ifølge Henriette Madsen reducere især antallet af alvorlige skader.

Der må ifølge loven affyres fyrværkeri fra 27. december til og med nytårsdag.

