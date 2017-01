NORDJYLLAND: Børn af asbestarbejdere skal ikke regne med at få erstatning, hvis de senere i livet udvikler lungehindekræft. Det viser en sag fra Næstved, hvor en kvinde forgæves har søgt om erstatning, efter hun havde udviklet lungehindekræft. Indånding af asbestfibre er den væsentligste årsag til denne kræftform.

Hun havde søgt om erstatning hos Arbejdsskadestyrelsen - det der nu hedder Arbejdsmarkedets Erhvervssikring - med henvisning til arbejdsskadeloven. Men det blev et nej.

Asbest i håret og tøjet

Kvinden ankede til Ankestyrelsen, som også afviste, at hun havde ret til erstatning.

Kvindens far havde - fra hun var et til ni år - arbejdet på Dansk Eternit Fabrik i Aalborg.

Hun har fortalt, at han kunne have asbest i håret og i tøjet, når han kom hjem fra arbejde, og at moderen vaskede faderens arbejdstøj og hængte det til tørre derhjemme.

Men kvinden er slet ikke omfattet af den personkreds, der er beskrevet i Arbejdsskadeloven, slår Ankestyrelsen fast.

Sagen tages op politisk

Det kommer bag på det nordjyske folketingsmedlem Flemming Møller Mortensen (S), at kvinden fra Næstved ikke har kunnet få erstatning via Arbejdsskadeloven.

Han var drivkraften bag den aftale, der sikrede, at familiemedlemmer til asbestarbejdere kan få kompensation.

Han fortæller, at børnene ikke kom med, fordi man var overbevist om, at de var dækket af anden lovgivning - altså arbejdsskadeloven.

Flemming Møller Mortensen vil nu tage sagen op politisk.

Han vil nu spørge både beskæftigelses- og sundhedsministeren, om børn er dækket af arbejdsskadeloven eller ej.