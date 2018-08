Børn fra skjulested i New Mexico blev trænet til hellig krig

Flere af de i alt 11 børn, der i starten af august blev reddet fra et skjulested i New Mexico, var blevet trænet i at håndtere skydevåden, så de på sigt kunne deltage i angreb mod skoler og banker.

Det viser retsdokumenter.

Under afhøringer har børnene forklaret, hvordan flere af de anholdte voksne, som også boede på skjulestedet, har talt om og opfordret til hellig krig.

De to mænd, Siraj Wahhaj og Lucas Morton, blev anholdt på stedet, som en betjent efterfølgende beskrev som "de mest sørgelige levevilkår og den værste fattigdom, jeg har set".

Lucas Morton har ifølge børnene fortalt, at han ønskede at dø som martyr.

Skjulestedet var blandt andet omgivet af dæk og en jordvold.

Da politiet ransagede stedet, fandt man frem til de 11 børn i alderen et til 15 år, to mænd med en AR-15-riffel, adskillige magasiner og fire ladte pistoler samt tre kvinder, som menes at være mødre til børnene.

Politiet sagde efterfølgende, at stedet var besat af "bevæbnede ekstremister".

Under ransagningen af skjulestedet har politiet senere fundet et håndskrevet dokument med titlen "Faserne til et terrorangreb".

I dokumentet er "det ideelle angrebssted" beskrevet, uden at det nævnes, præcis, hvilket sted der er tale om. Men et af børnene har nævnt et hospital i Atlanta som en specifik "korrupt institution".

Det har endnu ikke været muligt for anklagerne at bevise, hvem der har forfattet dokumentet, eller om der foreligger en konkret plan for et angreb.

Derfor er ingen af de anholdte anklaget for forsøg på terror.

Politiet fandt frem til skjulestedet under en flere måneder lang eftersøgning af den treårige dreng Abdul Wahhaj.

Drengen var udviklingshæmmet og født med en alvorlig hjertefejl, der krævede medicinering. Ifølge politiet blev drengen bortført at sin far, den nu anholdte Siraj Wahhaj, tilbage i december sidste år.

Drengens jordiske rester er senere fundet i en tunnel under skjulestedet.

Under tidligere retsmøder er det kommet frem, at de voksne nægtede drengen livsvigtig medicin.

Hans barnekrop skal ifølge politiet have givet op efter at have været udsat for et religiøst ritual, der skulle drive onde ånder ud af hans krop.

Drengen menes at være død kort efter bortførelsen.

De fem voksne er alle tiltalt for vanrøgt. En af kvinderne samt Siraj Wahhaj er desuden tiltalt for børnemishandling, der kostede den treårige dreng livet.

/ritzau/AP