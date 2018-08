Børnecancer-arrangement i fare for at blive aflyst

FREDERIKSHAVN: Der er problemer med at få solgt alle billetter til velgørenhedsarrangementet i Arena Nord i Frederikshavn 17. august til fordel for Børnecancerfonden.

Og hvis ikke der bliver solgt hundrede billetter mere inden på onsdag, ser arrangørerne sig nødsaget til at annullere denne aften.

Der er ellers nok at byde på med foredrag af tidligere fodboldspiller Kim Vilfort og Tv-lægen Charlotte Bøving, velkomstdrink, buffet samt kaffe og kage.

Desuden vil der være auktion, som ledes af auktionsmester Jesper Kajgaard. Prisen er 350 kroner, og billetter kan købes ved henvendelse til susanna@hermanbang.dk eller henvendelse i receptionen på Best Western Hotel Herman Bang i Tordenskjoldsgade.

På entrebilletten trækkes der lod om et gavekort fra Stena Line, der indeholder en dagstur for fem personer med entrebilletter til Universeum.

Arrangørerne satser stadig på en stor tilslutning til cykelturen, der starter i Skagen 17. august. Det koster 135 kroner at deltage. Her kan man tilmelde sig på Sportstiming, og hele beløbet går til Børnecancerfonden.

Ligeledes bliver der afholdt Kids2Kids lørdag formiddag 18. august i gågaden med underholdning, forskellige aktiviteter og masser af præmier. Billetter kan købes i Intersport Frederikshavn til 50 kroner. Salg af billetter går til Børnecancerfonden.

Arrangørerne appellerer til private, virksomheder og erhvervsklubber om at være med til at gøre en stor forskel for et barn, som er ramt at cancer og deres familier.