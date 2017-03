VESTERVIG: Børnecenter Vestervig, asylcentret for for uledsagede børn og unge, lukker med udgangen af juni. Det har Udlændingestyrelsen besluttet på baggrund af, at der kommer færre unge, uledsagede asylansøgere til landet - og planer om, at 17-årige asylansøgere skal flytte til særlige centre.

Thisted Kommune har drevet børnecentret i Vestervig siden 2010, og lukningen ærgrer borgmester Lene Kjelgaard Jensen:

- Vi har fået stor ros og anerkendelse fra Udlændingestyrelsen, og vi har været glade for at løse denne opgave, siger borgmesteren - der også påpeger, at centret har haft opbakning fra borgerne i Vestervig.

- Vi håber at Udlændingestyrelsen vil se på Thisted igen, hvis behovet for at skabe rammerne for uledsagede, mindreårige asylansøgere opstår i fremtiden, tilføjer Lene Kjelgaard Jensen.

Lukningen betyder, at 50 medarbejdere skal kigge sig om efter et andet arbejde.

- Vi naturligvis rigtig kede af, at vi har været nødt til at opsige de ansatte, og vi vil selvfølgelig forsøge at omplacere de berørte medarbejdere, i det omfang det er muligt, siger Lars Sloth, direktør for Børne- og Familieforvaltningen.

Han understreger, at centrets drift hele tiden har været afhængig af antallet af mindreårige asylansøgere.

Børnecenter Vestervigs medarbejdere blev mandag formiddag orienteret om lukningen.