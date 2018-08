Børnehave flytter ind i sfo

BRØNDERSLEV: Der var før sommerferien lagt op til, at alle børnene i Asaa skulle samles på skolen, hvor man ville flytte både børnehave og sfo hen som følge af et vigende børnetal.

Men børne- og skoleudvalget har truffet en ny beslutning efter et dialogmøde med børnehavens og skolens bestyrelse.

Nu vil man i stedet samle børnehaven og sfo’en i den eksisterende sfo Rusen.

- Udvalget har haft mulighed for at vær ude at snakke omkring det hele, og vi havde en rigtig god snak og så også de steder, hvor der var snak om at sfo’en og børnehaven skulle være på skolen. Lidt på baggrund af den snak og dét, de har skrevet til os, må vi sige, at vi ikke synes, det skal være på skolen, at vi samler det hele. Vi lytter til forældrene, og når de ikke kan få en ny børnehave, for det er der ikke penge til, så vil de gerne have det samlet i Rusen - og det synes vi er fint, fortæller Lone Birkmose Lex (V), formand for børne- og skoleudvalget.

Formand for bestyrelsen i Asaa Børnehave, Carsten Nielsen, er glad for udfaldet som er, som børnehaven hele tiden har ønsket.

- Det er dét, vi har prøvet at præge dem med. Jeg tror det bliver fint og en god løsning, det er nogle fine rammer, der er på Rusen modsat de noget slidte rammer i den eksisterende børnehave. Det er nogle fantastiske lokaler til netop at have bedre og flere forskellige opdelinger af børnene, som kan lade sig gøre ovre i Rusen, fortæller han og betegner det som en rigtig fornuftig løsning.

Argumentet for den første beslutning om at samle det hele på skolen var især, at der ville gøre det mindre sårbart, og at de tre parter bedre kunne hjælpe hinanden. Men det er man altså gået væk fra.

Udvalget indstiller, at der afsættes 717.000 kroner på anlægsbudgettet for næste år, hvilket det vil koste at flytte børnehaven. Det er en hel del billigere end at samle det hele på skolen.

Der skal laves nogle justeringer på bygningen, så den også kan blive til en børnehave.

Med den nye løsning kan børnene i Asaa være samme sted fra de er knap tre år og til op til 3. klasse.