Børnehavebørn driller hinanden og bliver gode venner igen

Halvdelen af de danske børnehavebørn oplever, at de bliver drillet af andre børn, så de bliver kede af det.

Alligevel nyder omkring ni ud af ti af børnene at gå i børnehave.

Det er nogle af konklusionerne i en ny spørgeskemaundersøgelse for børn mellem fire til seks år i de danske børnehaver. Det er Dansk Center for Undervisningsmiljø, som står bag undersøgelsen.

Selv om halvdelen svarer, at de har oplevet, at de er blevet drillet, så de er blevet kede af det, hører det med til historien, at knap otte ud af ti af børnene svarer, at de hurtigt bliver gode venner igen, når de har været uvenner.

I alt har 210 dagtilbud fordelt på 36 kommuner benyttet spørgeskemaet. Her har 3810 børn svaret.

Som det var tilfældet i både 2015 og 2016, oplever omkring hvert fjerde barn fortsat, at de får for meget skældud af de voksne.

To ud af tre børn synes, at der er for meget larm i børnehaven, hvilket stort set også er uændret i forhold til samme undersøgelse fra såvel 2015 og 2016.

Dansk Center for Undervisningsmiljø, der står bag undersøgelsen, er bevidst om, at der kan være visse skævheder forbundet med børnenes svar.

Man mener dog alligevel, at svarerne fortæller, hvordan børnene oplever hverdagen i børnehaverne.

- Det er nemlig ikke de voksne, der stiller spørgsmålene, men et talende spørgeskema. Alle børn præsenteres således for spørgsmålene på nøjagtig samme måde uden de voksnes indblanding, skriver Dansk Center for Undervisningsmiljø.

/ritzau/