INDLAND: En forjaget morgenmad og hurtigt ud af døren. Når forældrene har travlt, smitter det af på den tid, de bruger sammen med deres børn.

I en ny undersøgelse lavet af Børnerådet siger over hver tredje af de adspurgte børn, at de ikke føler, deres forældre har god tid til dem.

Undersøgelsen er baseret på et spørgeskema, der er besvaret af 531 danske børnehavebørn. Samtidig er der foretaget interviews med 33 børn i alderen fire til seks år.

Det er tid til at sidde sammen og drikke en kop varm kakao, som flere af børnene efterlyser. I stedet oplever de, at forældrene løber rundt og stresser.

For børnene kan det manglende samvær få stor betydning langt ud i fremtiden. Det fortæller Børnerådets formand, Per Larsen.

- Hvis ikke der er en meget tæt relation mellem børnene og forældrene, så får børnene ikke den ballast og den sociale baggrund, som rent faktisk er nødvendigt for at få et fornuftigt voksenliv, siger han.

Knap halvdelen af de adspurgte børnehavebørn fortæller, at deres forældre har "rigtig meget travlt".

I mange tilfælde gør det dem kede af det eller bekymrede, når mor og far har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen. De oplever, at det får dem til at skændes og skælde ud.

Ifølge undersøgelsen er det især forældrenes arbejde, der fylder i børnenes oplevelse af en presset hverdag.

Per Larsen understreger, at det er vigtigt, at forældre bliver bedre til at prioritere deres tid.

- Det er ret hårdt arbejde at have børn. Det er det kors, forældre må bære, siger han.

- Det er meget vigtigt, for hvis de vil have nogle gode, solide og velfungerende børn ud af det, som har en høj grad af livskvalitet, så må de også ofre en lille smule på alteret.

