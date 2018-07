Børnene bliver våde: Nu skal der drænes ved skole

AABYBRO: På Aabybro Skoles Kattedamsvej-afdeling har der været problemer med meget våde udearealer. Det har betydet, at børnene har haft svært ved at finde steder, hvor de kunne spille bold og lege uden at blive våde.

Flere løsningsmodeller har været i spil, og det hele er endt med, at der er indgået aftale om en dræningsløsning, som bliver udført hen over sommeren. Det meddeler Jammerbugt Kommune i en pressemeddelelse.

Græsarealerne ved Kattedamsvej skal drænes. Foto: Lars Pauli

NCC står for at udføre dræningsarbejdet, da de har opført skolebygningerne og etableret udearealerne og derfor er kontraktmæssigt forpligtet til at sørge for, at arealerne er veldrænede og uden større vandansamlinger.

I denne uge ankom drænmaskinerne til Kattedamsvej og arbejdet forventes i første omgang afsluttet i dag, fredag.

Store dele af arealer drænes

Det er store dele af græsarealerne, der skal drænes, men arealerne kan bruges til leg og boldspil med det samme, efter drænmaskinerne er færdige med arbejdet.

Arbejdet har været planlagt sådan, at de elever, som er i SFO, mens arbejdet foregår, hele tiden har arealer, som de kan lege på. Når alle elever kommer tilbage efter sommerferien, vil de kunne bruge arealerne, som de plejer.

Foto: Lars Pauli

Senere på året vil der blive lagt ny muld på området og sået nyt græs. Det er ikke muligt at gøre nu, hvor det er så tørt.

Skolen er meget tilfreds med, at der nu er fundet en løsning, da de våde udearealer har været begrænsende for børnenes leg og aktiviteter udendørs.

Foto: Lars Pauli