Børnenes smartur kan aflyttes og spores af fremmede

HELE LANDET: Flere smarture til børn, altså ure som har indbygget GPS, telefon eller internet, har sikkerhedsfejl, så de kan spores og aflyttes af personer med basal viden om at hacke.

Det har det norske forbrugerråd, Forbrukerrådet, fundet i en analyse af en række udbydere af smarture. Og det er problematisk, mener Lars Pram, der er direktør ved Forbrugerrådet Tænk.

- Vi synes, det er en alvorlig situation, at forældre køber smarture til deres børn og tror, at de opnår en højere sikkerhed med urene. Når det i virkeligheden viser sig, at det er det stik modsatte, fordi urene har en række sikkerhedsbrister.

- Det er en alvorlig mangel på produktet, at der er sikkerhedsbrister, siger han.

Smarturene til børn sidder på håndleddet og har mange af de samme egenskaber som en mobiltelefon, som giver forældrene mulighed for at se, hvor barnet er og kontakte det gennem en app.

Det norske forbrugerråd har testet de fire smarture Gator 2, Tinitell, Viksfjord og Xplora. Nogle af urene sælges til danske forbrugere online og i butikker.

