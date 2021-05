Børnepas til oplevelser i Thy

THY:I coronaens tid er der krav om pas til oplevelser af alle mulige slags.

Men det har absolut ikke noget med pandemien at gøre, når turistkontoret i Thy - også kaldet Mit Thy - nu introducerer et ”børnepas”. Børnepas Thy skal inspirere egnens små turister og deres voksne til en række oplevelser i børnehøjde.

- Det er en oplevelsesguide med nogle opgaver og udfordringer, som skal sende børnefamilierne rundt i Thy, fortæller Lea Mommer, medarbejder i Mit Thy.

At gå i Olsen Bandens fodspor er en af de i alt 15 udfordringer og oplevelser. Det kan man gøre ved Bunkermuseet i Hanstholm, hvor den gamle ammunitionsbane spillede en rolle i Olsen Banden i Jylland. Og man kan gå på opdagelse mellem bunkerne i Vigsø, som også havde en rolle i filmen.

Langs vestkysten er der også mulighed for at gøre noget godt for naturen ved at samle affald, aflevere det til virksomheden Strandet i Vorupør og til gengæld få en nøglering i genbrugsplast.

Eller man kan for eksempel tage på tur til nogle af egnens fyrtårne og udkigsposter for at opleve Thy fra oven.

Ved at løse udfordringerene kan børnene gøre sig fortjent til at vinde en ”medalje” i træ - formet som et kort over Thy. Det er dog helt op til børnefamilierne at bestemme, hvor mange af udfordringerne, man vil løse, understreger Lea Mommer.

Mens oplevelserne og udfordringerne som udgangspunkt er gratis, vil det koste 40 kr. at erhverve børnepasset - som Mit Thy regner med at have klar sidst på måneden.